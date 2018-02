An diesem Tag wird die Samsung Galaxy S Ära zu Ende gehen…

Das koreanische Unternehmen Samsung wird am 25. Februar die letzten Smartphones der Flaggschiff-Reihe - Galaxy S9 und Galaxy S9 + präsentieren, berichtet das Portal Tekz24.

Demnach bekommen die neuen Samsung-Produkte die modernste technische Ausstattung auf dem Markt. Die Smartphones Galaxy S9 und Galaxy S9 sollen einen schnelleren Prozessor mit erhöhter Akkulaufzeit und einen an einer neuen Stelle platzierten Fingerabdruck-Scanner haben.

Dem Portal zufolge bekommt außerdem das Smartphone S9 eine Kamera mit neuen Effekten, die bei wenig Licht arbeiten und das Bild stabilisieren kann.

Das größere Smartphone S9 + wird auch mit einem verbesserten Objektiv ausgestattet.

In der Zukunft will Samsung die Galaxy S-Serie abschaffen und diese Modellreihe durch eine andere ersetzen, so das Portal.

Der Smartphone-Hersteller hatte nach Empfehlungen von Marktforschern die Entscheidung getroffen, sich neu zu positionieren. Laut den Marktforschern kommen zweistellige Nummern im Namen von Gadgets bei der Zielgruppe schlechter als erwünscht an.