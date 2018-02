„Schreiende Mumie“ in Museum in Kairo ausgestellt – FOTO

Die in Schafspelz gewickelte Mumie wurde 1886 in Luxor in einem Sarkophag aus Zedernholz entdeckt. Der Mund der Mumie ist so geöffnet, als ob sie schreit.

© Foto: Ägyptisches Staatsministerium für Altertümer-Angelegenheiten „Schreiende Mumie“

Die Forscher stellten fest, die Mumie könne Pentawer, einem der Söhne des altägyptischen Pharaos der 20. Dynastie Ramses III., der von 1188 v. Chr. bis 1156 v. Chr. regierte, zugeordnet werden.

Pentawer soll versucht haben, Ramses III. abzusetzen. Wegen dieser erfolglosen Verschwörung wurde er zum Tode verurteilt und ihm sein echter Name entzogen. Die Forscher nehmen an, der Sohn des Pharaos nahm sich das Leben.

Gerade wegen der Verschwörung wurde Pentawer laut den Forschern in Schafspelz eingewickelt und in einen einfachen hölzernen Sarkophag gelegt.