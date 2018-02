Winter in Russland: Passagiere müssen Busse und sogar Flugzeuge anschieben

Massive Schneefälle haben in Zentraltrussand für Verkehrschaos gesorgt. In der Hauptstadt Moskau konnte ein Linienbus nur mit Hilfe der Fahrgäste einen Schneehaufen überwinden. Vor ein paar Jahren mussten in Sibirien Fluggäste ihre Passagiermaschine vor dem Start mit Muskelkraft in Bewegung setzen.