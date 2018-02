Diese Zutat für Pommes hilft gegen Haarausfall

Demnach handelt es sich um Polydimethylsiloxan — eine Substanz, die Pommes zugegeben wird, so dass das Öl, in dem sie gebacken werden, nicht schäumt. Diese Substanz soll auch Sauerstoff durchlassen – was gerade beim Züchten der Haarfollikel nützlich sein soll.

Dem Blatt zufolge wurden im Rahmen des Experiments 5000 Stammzellen von Haarfollikeln mithilfe von Polydimethylsiloxan gezüchtet. Sie wurden in Mäuse verpflanzt, und einige Tage danach wuchsen bei den Mäusen einige Haarbüschel. Die Vorversuche haben gezeigt, dass diese Methode auch bei Menschen funktionieren kann.

„Wir hoffen, dass diese Technik die Effektivität der regenerativen Therapie bei Menschen mit Haarausfall, wie androgenetische Alopezie (Haarausfall) erhöhen wird“, so Professor Junji Fukuda von der Yokohama National University.

Laut Experten ist eine beträchtliche Zahl von Menschen weltweit, insbesondere in alternden Gesellschaften, von Haarausfall betroffen.

Zuvor hatten die Wissenschaftler bewiesen, dass die Lebens- und Ernährungsweise auch einen Beitrag zu dem Problem leistet. Psychische Belastungen wie Stress und Depressionen, Medikamente, einseitige Diäten, Belastungen mit Schwermetallen oder Toxinen aus Farben, Lacken oder Insektenvernichtungsmitteln würden Haarausfall zusätzlich fördern.