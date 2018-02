CNN-Mitarbeiter findet geheime Biowaffen-Dokumente im Flugzeug

Den US-Sicherheitsbehörden ist in Vorbereitung auf das Finale der US-Football-Liga ein Missgeschick passiert. Ein CNN-Mitarbeiter hat geheime Unterlagen über einen möglichen Anschlag mit Anthrax auf den Super-Bowl in einer Flugzeug-Sesseltasche gefunden.

In den Dokumenten wurden unter anderem Behörden aufgelistet, die unzureichend auf einen Angriff vorbereitet wären. Unter den Papieren sei auch die Bordkarte des Mikrobiologen Michael V. Walter entdeckt worden, der seit Jahren für US-Behörden als Experte für biologische Waffen tätig ist.

© REUTERS/ Center for Disease Control Russland besorgt über militärische Biolabors der USA an seinen Grenzen

CNN gibt nicht bekannt, wann genau die Papiere gefunden wurden, hat sie jedoch eigenen Angaben zufolge auf Bitten der US-Behörden bis zum Tag des Finalspiels am 4. Februar nicht publiziert.

Außerdem seien die Mängel bei den Sicherheitsbehörden noch vor dem Finale in Minneapolis aufgehoben worden, wie die US-Behörden gegenüber CNN erklärt haben sollen.

© Sputnik/ Sergej Pjatakow Warum das Pentagon lebendes Gewebe von Russen braucht

Der Super Bowl ist das wichtigste Sportereignis des Jahres in den USA. Am Sonntagabend hatten die Philadelphia Eagles die New England Patriots besiegt und damit erstmals den ersten Super-Bowl-Titel in der Geschichte des Vereins gewonnen.