Großer Run auf den scheinbar schönsten Job der Welt

„Kleiner Preuße sucht neue Crew.“ So etwa lautete die Stellenannonce des Örtchens Wremen im vergangenen Jahr. Die Gemeinde an der Wesermündung suchte für ihren Leuchtturm neue Wärter. Das Echo war gewaltig: Es gab über 100 Einsendungen. Aber nicht jeder ist für den Job geschaffen.

Sogar aus Berlin und dem Allgäu haben sich Menschen beworben. Die Aussicht auf den Job im Leuchtturm, der in der Nähe eines kleinen Hafens mit ein paar Sportbooten und sechs Fischkuttern liegt, zog Abenteurer und Aussteiger an wie das Leuchtturm-Licht die Fliegen. Aber ganz so romantisch, wie sich viele Bewerber den Job an der Nordseeküste vorgestellt hatten, ist er gar nicht.

© Foto: Henning Sias (Wremer Heimatkreis) Leuchtturm

Der Leuchtturmwärter darf nicht im Turm schlafen

© Foto: Luchsprojekt Harz/Ole Anders Der Luchs ist los! Katze jagt Hund und wird von Frauchen vertrieben

„Die Tätigkeit wird nicht bezahlt, man kann also nicht von uns angestellt werden. Wir bieten auch keine Unterkunftsmöglichkeiten auf dem Turm, man kann also auch nicht bei uns schlafen“, nimmt Henning Siats Träumern den Wind aus den Segeln. Der erste Vorsitzende des Wremer Heimatkreises zeichnet dagegen nüchtern das Anforderungsprofil für den Job: „Die Saison geht von April bis Oktober. Die offizielle Öffnungszeit ist von 13 bis 15 Uhr. Die Leuchtturmwärter beantworten die Fragen der Besucher. Etwa zum Naturpark Wattenmeer, zu den Gezeiten oder auch zu den Schiffen, die am Leuchtturm vorbeifahren“, erklärt Siats.

Dazu kommen die Trauungen. Im „Kleinen Preußen“ finden im Jahr zwischen 120 und 150 Hochzeiten statt. Auch da ist der Leuchtturmwärter gefragt, wie der Vorsitzende des Wremer Heimatvereins erklärt: „Er muss eine Stunde vorher da sein, er sorgt für Sauberkeit und dafür, dass die Außenstelle des Standesamtes Wurster Nordseeküste für den schönsten Tag im Leben des Paares bereit ist. Nach der Trauung werden noch Fotos gemacht. Eine Schicht dauert dann etwa drei Stunden.“

Neun Wärter und eine Wärterin

Über 100 Bewerbungen gab es insgesamt. 15 Interessierte wurden schließlich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. „Letztlich haben wir jetzt zehn Menschen, die sich den Job teilen. Ende des Monats laden wir die ganze Crew zum Kaffeetrinken ein. Dabei besprechen wir dann den Dienstplan“, erklärt Siats das Procedere.

© Foto: Henning Sias (Wremer Heimatkreis) Leuchtturm

Zehn Leute, davon sind sieben Rentner. Die anderen drei sind berufstätig. „Eine Frau ist darunter“, sagt Siats. „Sie ist 39 Jahre alt und hat eine Anreise von 120 Kilometern pro Weg. Sie arbeitet im Schichtdienst immer am Wochenende und übernimmt deshalb gerne Schichten zu Beginn der Woche.“

Früher haben sich zwei Männer den Job geteilt. Aber jetzt Vollzeitkräfte zu finden sei schwierig, erklärt der Vereinsvorsitzende. Er geht davon aus, dass bald wieder Stellen freiwerden: „Manchmal ändern sich die Lebensumstände, und man hat keine Zeit mehr. Oder man verliert ganz einfach die Lust.“ Interessierte können sich also immer gern in Wremen melden.

Das komplette Interview zum Leuchtturmwärter-Job finden Sie hier: