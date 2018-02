Halbnackt bei Minusgraden: Protestaktion kurz vor Olympia - VIDEO

Die PETA-Aktivistin protestierte Reuters zufolge bei minus zehn Grad Celsius (laut anderen Berichten bei minus 16 Grad Celsius) gegen das Tragen von Pelz bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Sie war dabei nur mit weißer Unterwäsche bekleidet und trug Hasenohren aus Plüsch auf dem Kopf.

„Ich möchte die Botschaft verbreiten, dass echter Pelz bei Olympia im Jahr 2018 keinen Platz mehr haben darf“, so Fruno.

„Champions tragen keinen Pelz“, zitieren deutsche Medien die Frau.

© REUTERS/ Yonhap via REUTERS ATTENTION EDITORS „Olympia wird Olympia von Kim Jong-un“: Südkoreaner protestieren gegen Nordkoreaner

In ihrer Rede verwies die Aktivistin auch auf die Olympischen Spiele 2022, die in Peking stattfinden werden, denn China gelte als einer der größten Pelzexporteure.

People for the Ethical Treatment of Animals, abgekürzt PETA, ist eine Tierrechtsorganisation, die circa 800.000 Menschen in aller Welt unterstützen.

Die Olympischen Winterspiele sollen vom 9. bis zum 25. Februar im südkoreanischen Pyeongchang stattfinden.