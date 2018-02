Neue Methode für Heilung von Impotenz gefunden?

Forscher von der türkischen Medipol University in Istanbul sind zu der Schlussfolgerung gekommen, dass die gerinnungshemmende Aspirin-Therapie eine neue Heilmethode für vaskulogene Erektionsstörungen sein kann. Dies wird im medizinischen US-Fachmagazin „Renal and Urology News“ am Mittwoch berichtet.

In einer aussichtsreichen Studie mit Placebo-Kontrolle und doppelt anonymer Absicherung wurden Personen mit einem hohen Umfang von Thrombozyten und Impotenzleiden getestet. Dafür wurden sie in zwei Gruppen geteilt. In sechs Wochen haben die Männer aus der Gruppe, in der Aspirin eingenommen wurde, eine deutliche Verbesserung ihrer Erektion verzeichnen können.

Die Acetylsalicylsäure senkt den Durchschnittsumfang von Thrombozyten, die Thromboxane erzeugen. Diese hören ihrerseits auf, als gefäßverengende Agenten zu wirken, was gerade laut den Forschern eine der Ursachen der Impotenz beseitigt.

Im September 2017 berichteten US-Forscher von der Verbreitung erektiler Dysfunktionen unter jungen Leuten, die vermutlich auf den Konsum von Pornofilmen zurückzuführen sei.