Mexikaner verschickt lebenden Tiger per Post – FOTO

Das Paket mit dem Tier sei von einem Polizeihund entdeckt worden, der die Gegenstände auf Schmuggelware überprüfe. Das Tigerjunges habe sich in einem Plastikcontainer befunden, der per Express-Post aus dem Bundesstaat Jalisco im Westen Mexikos in den Zentralstaat Keretapo geschickt worden sei. Der kleine Tiger sei dehydriert gewesen, insgesamt soll er sich aber in einem guten Zustand befinden.

#Jalisco Con apoyo de oficiales caninos, rescatamos a un tigre de bengala enviado por paquetería de forma ilegal y en condiciones inadecuadas para el animal. ¡Protegemos la vida en todas sus manifestaciones! Tu reporte cambia vidas, ¡no lo dudes! pic.twitter.com/VDeyEQRrbo — Policía Federal Mx (@PoliciaFedMx) 7 февраля 2018 г.

​Obwohl die Begleitdokumente in Ordnung gewesen sein sollen, sei der Versand des Tieres als grausame Behandlung anerkannt worden. Die Polizei und die Umweltschutzbehörde würden eine Untersuchung einleiten.