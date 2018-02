Selbsthass? Amerikanerin reißt sich selbst die Augen heraus

© AP Photo/ Alastair Grant Horror-Tat in Brüssel: Afrikaner werden die Augen ausgerissen

Wie es in der Polizei des Landkreises Anderson hieß, wurde die Verletzte mit ihren Augäpfeln in den Händen vor dem Kirchengebäude gesehen. Drei Polizisten und zwei Ärzten gelang es, die Selbstverstümmlerin zu beruhigen und in ein Krankenhaus zu bringen.

Der Zustand der Patientin wird jetzt als stabil bewertet. Das Tatmotiv ist noch nicht geklärt. Laut einer Augenzeugin habe die Frau auch früher an Gottesdiensten in der Kirche teilgenommen und sich dabei normal benommen.

Laut einem im November 2017 erschienenen Medienbericht hatte sich ein 54-Jähriger in Kasachstan den eigenen Hodensack entfernt. Als Grund gab der ledige und kinderlose Mann an, des Alleinseins müde zu sein. Er wurde dringend operiert.