Alarm in Mexiko: Unbekannte stehlen Container mit radioaktivem Material

Sieben Bundesstaaten Mexikos sind nach dem Diebstahl eines mit radioaktivem Stoff beladenen Containers in Alarmzustand versetzt worden, berichtet die nationale Zivilbehörde Mexikos.

Demnach wurde am 8. Februar im Bundesstaat Guanajuato ein mit radioaktivem Stoff beladener Transportbehälter aus einem Auto gestohlen. Seitdem sei sein Aufenthaltsort unbekannt, und es würden sowohl in Guanajuato als auch in den Bundesstaaten Querétaro, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes sowie Zacatecas Durchsuchungen durchgeführt.

© AFP 2018/ Jiji Press Raketenalarm in Japan: Tokio übt Evakuierung

Zu den Tätern sollen bisher keine Informationen vorliegen.

Mehr zum Thema: Raketenalarm in Japan: Tokio übt Evakuierung

Experten warnen, dass der Inhalt des Behälters gesundheitsgefährlich sei und ermahnen, den Container keinesfalls zu öffnen. Ansonsten wären die Folgen für den Menschen schwerwiegend, heißt es in der Meldung.