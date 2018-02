Katharina II. kommt nun nach Japan

Laut dem Sender wurde die Serie wegen des Interesses an Katharina II. und der hohen Qualität der Dreharbeiten ausgewählt. Darüber hinaus betont Koishi, dass die russische Herrscherin auch oft in Comics zu historischen Themen erscheine.

„Wir haben bereits türkische und spanische Filme gezeigt, die beim Publikum beliebt sind, und jetzt haben wir beschlossen, die russische Fernsehserie „Jekaterina“, deren Schauplatz eine völlig andere Welt ist, zu zeigen“, so Koishi.



Demnach werden alle 22 Episoden der Serie aus zwei Staffeln am späten Abend vom 19. Februar bis 20. März ausgestrahlt. Die Serie wird im Original mit japanischen Untertiteln gezeigt, heißt es in der Meldung.

Zuvor war berichtet worden, dass der amerikanische TV-Sender HBO eine Serie über die russische Kaiserin Katharina II. drehen will. Die Hauptrolle in dem Film soll von der Schauspielerin Helen Mirren, die in dem Film „Die Queen“ (Originaltitel: „The Queen“) die britische Königin Elizabeth II. verkörpert hatte, gespielt werden.