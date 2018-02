Eine Million Dollar – So viel will NSA „russischem Hacker“ für Informationen zahlen

Die Nationale Sicherheitsbehörde (NSA) der USA hat nach monatelangen Verhandlungen etwa 100.000 Dollar an einen Russen gezahlt. Der Mann soll versichert haben, gestohlene Cyberwaffen an die NSA zu übergeben, schreibt die Zeitung „The New York Times“ unter Berufung auf die amerikanischen und europäischen Geheimdienste.

Demnach wurde die gesamte Summe als Bargeld in einem Koffer in ein Berliner Hotel an den Russen geliefert. Dieser Betrag soll nur die erste Zahlung gewesen sein, weil die ganze versprochene Summe etwa eine Million US-Dollar betragen haben soll. Wie „The New York Times“ berichtet, begab sich der Hacker nach der Geldübergabe auf die Flucht.

„Der russische Hacker“ versicherte, dass die vorgelegten Informationen die Verbindungen zwischen Trump und Russland zum Vorschein bringen könnten.

Anstatt die Hacker-Tools zur Verfügung zu stellen, ließ der Russe unbestätigte und möglicherweise gefälschte Informationen über Trump, einschließlich Bankunterlagen, E-Mails und angebliche russische Geheimdienstdaten entstehen, heißt es in der Mitteilung.

Die Geheimdienstbeamten der Vereinigten Staaten sagten, sie hätten den Deal abgebrochen. Nämlich aus Angst, sich in eine russische Operation zu verstricken, die Zwietracht innerhalb der amerikanischen Regierung stiften soll.