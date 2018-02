Explosion bei Karnevalsumzug in Bolivien – mehrere Tote – VIDEOs

In der bolivianischen Stadt Oruro sind bei einem Karnevalsumzug durch eine Gasexplosion mindestens sechs Menschen, darunter auch Kinder, ums Leben gekommen. Dies meldet das Portal Elcomercio.pe.

Der Vorfall habe sich am Samstag ereignet. Den Angaben zufolge ist am Rande des Karnevalsumzugs an einem Essensstand eine Flasche mit Flüssiggas explodiert. Unter den Todesopfern sind laut Behörden auch vier Kinder. 28 weitere Menschen sollen verletzt worden sein.

Zudem seien durch die Explosionswelle in der Nähe stehende Gebäude beschädigt worden.

#URGENTE Militares ayudaron al rescate de heridos por la explosión de garrafa en #Oruro. pic.twitter.com/6iT74SNnLu — ATB (@ATBDigital) February 11, 2018​

#Video

Personal de Bomberos y de la @Pol_Boliviana realizan las primeras pesquisas en el lugar donde ocurrió la explosión. #Oruro pic.twitter.com/CS0JPv18QS — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) February 11, 2018​

Informan que hay seis fallecidos dos adultos y cuatro niños, además de 16 heridos en Oruro tras una explosión de una garrafa. pic.twitter.com/BwtSUNdYHg — Anoticia2 Bolivia (@anoticia2bo) February 11, 2018

