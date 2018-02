CIA dementiert Geschichte über 100.000-Dollar Betrag an „russischen Hacker“

Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hat die Berichte der Journalisten Matt Rosenberg und James Risen von den Zeitungen „The New York Times“ beziehungsweise „The Intercept“ zurückgewiesen, denen zufolge US-Geheimdienste 100.000 Dollar für unbestätigte Informationen an einen „russischen Informanten“ gezahlt haben sollen.

„Die Leute, die hier betrogen wurden, sind James Risen und Matthew Rosenberg", sagte die CIA-Sprecherin, Nicole de Haay, am Samstag vor Journalisten. „Die erfundene Geschichte, dass der CIA 100.000 US-Dollar abgeschwindelt wurden, ist offensichtlich falsch".

Zuvor hatte die Zeitung „The New York Times" unter Verweis auf ihre Quellen in den US-amerikanischen und europäischen Geheimdiensten berichtet, US-Nachrichtendienstler hätten eine Million US-Dollar an einen Russen zahlen wollen, der versprochen hätte, die von den US-Geheimdiensten gestohlenen Cyberwaffen an die NSA zu übergeben und kompromittierende Informationen über Präsident Trump zuzuspielen.