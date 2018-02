USA: Fahrbahn voll abgesackt – VIDEO

In der Stadt Fairfax im US-Bundesstaat Virginia ist eine Fahrbahn massiv abgesackt, berichtet der TV-Sender „ABC News“.

Demnach ist die Fahrbahn am 10. Februar in die Tiefe gerutscht. Zuerst ist ein kleines Erdloch entstanden, das sich dann auf eine Länge von 30 Metern und eine Breite von 7,5 Metern vergrößerte, heißt es in der Meldung. Zurzeit würden sich die Behörden mit der Situation befassen.

Wie das auf Twitter hochgeladene Video zeigt, ist die Bahn bereits abgesperrt und ein Traktor im Einsatz.

Über Verletzte gibt es bisher keine Meldungen.