Moskauer Staatsanwaltschaft – So sieht der Durchschnittskriminelle von Moskau aus

Demnach wurde eine Analyse auf der Grundlage von Informationen über 33 Tausend im vergangenen Jahr identifizierte Straftäter durchgeführt. Wie sich herausstellte, werden die meisten Verbrechen in der russischen Hauptstadt von zugezogenen Männern im Alter zwischen 30 und 49 Jahren mit Mittelschulbildung und ohne permanentes Einkommen begangen, heißt es in der Meldung.

Auf Basis dieser Daten sei ein Sozialporträt des durchschnittlichen Kriminellen von Moskau erstellt worden. Die meisten Verbrechen in der Hauptstadt würden der Statistik zufolge von Männern begangen, die in den Jahren der Perestroika oder in den Neunzigern aufgewachsen sind und keine sichere Einkommensquelle haben.

Diebstahl und Betrug würden etwa Zwei Drittel aller Straftaten ausmachen, die in Moskau registriert werden. Gleichzeitig nehme die Zahl der Gewaltverbrechen wie Mord oder schwere Körperverletzung kontinuierlich ab, so die Behörden.

