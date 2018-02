Nach An-148-Tragödie: Neues VIDEO zeigt Absturzort

Auf dem Video ist zu sehen, dass das Flugzeug in der Nähe eines Dorfes in einem dünnen Waldstreifen abgestürzt ist. Auf dem schneebedeckten Feld liegen Wrackteile der Maschine.

Zuvor hatte das Ermittlungskomitee Russlands mitgeteilt, dass die Wrackteile auf einer Gesamtfläche von mehr als 30 Hektar verteilt seien. Die Durchsuchung des Absturzorts werde mehrere Tage in Anspruch nehmen und ohne Pausen durchgeführt. Vor Ort seien Vertreter des Ermittlungskomitees, der Nationalgarde, des Zivilschutzministeriums und anderer Behörden im Einsatz.

© Sputnik/ Ilja Pytalew Absturz von An-148: Politiker der Welt kondolieren Russland

Laut Gesundheitsministerin Veronika Skworzowa werden die Sucharbeiten nach Leichenresten die ganze Woche andauern. Gleichzeitig werden demnach genetische Angaben von Verwandten der Opfer gesammelt, um die Identität der Toten festzustellen.

Am Sonntag war ein russisches Flugzeug mit 71 Menschen an Bord kurz nach dem Start in Moskau aus vorerst ungeklärter Ursache abgestürzt. Nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums hat niemand überlebt. Die Maschine Antonow An-148 der Fluggesellschaft Saratov Airlines sollte von Moskau nach Orsk (Südural) fliegen.