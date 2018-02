Ukrainische Geheimdienste arbeiten im Interesse Washingtons – Sicherheitsexperte

Regelmäßig kommt es auf der Halbinsel Krim zu Festnahmen ukrainischer Sabotagetrupps und Spione – so auch wieder in der Nacht zum Montag. Laut dem Präsidenten der Veteranenvereinigung der Spezialeinheit „Alpha“, Sergej Gontscharow, arbeiten dabei die ukrainischen Geheimdienste längst im Interesse der USA, wie auch vermutlich in dem aktuellen Fall.