Dreijähriges Mädchen aus Russland in Wien entführt

Jetzt sei ermittelt worden, wer und mit welchen Zielen das Mädchen entführt hat. Der aktuelle Aufenthaltsort des Kindes sei bisher unklar.

„Wegen der Entführung eines dreijährigen Kindes wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im Dezember 2017 entführten Unbekannte eine junge russische Bürgerin aus einem Hotelzimmer in der österreichischen Hauptstadt“, so das russische Ermittlungskomitee.

Zuvor hatte eine Quelle in russischen Strafverfolgungsbehörden gegenüber der Agentur RIA Novosti mitgeteilt, der Vorfall habe sich am 28. Dezember 2017 ereignet. An der Entführung des in Moskau gemeldeten Mädchens sollen mehrere Menschen beteiligt gewesen sein.

