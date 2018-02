Pariser Anschläge: Freispruch für Hauptangeklagten

Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre Haft für den 31-Jährigen gefordert. Ihm konnte jedoch nicht nachgewiesen werden, dass er über die Anschlagspläne seiner Mieter Bescheid gewusst habe.

Bendaoud streitet ebenfalls ab, seine Mieter gekannt zu haben. Einer von ihnen war Abdelhamid Abaaoud, der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge.

Es ist der erste Prozess in Frankreich im Zusammenhang mit den Anschlägen mit 130 Toten vom 13. November 2015.

Paris war am 13. November 2015 von einer Anschlagsserie erschüttert worden. Bei Explosionen am Stadion Stade de France, einer Massengeiselnahme in der Konzerthalle Bataclan und Schüssen auf Cafés wurden 130 Menschen ums Leben gekommen. Zu der größten Terrorattacke in der Geschichte Frankreichs bekannte sich die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS).