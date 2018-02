Putin nennt Vorzüge des russischen Volkes

„Die Zukunft hängt in vieler Hinsicht vom Können der Menschen ab, die diese oder jene Aufgaben lösen, kollektiv zu arbeiten. Und ich denke, dass wir, unser Land, in diesem Sinne gewisse Vorteile haben“, sagte Putin am Mittwoch beim Gesamtrussischen Forum „Nastawnik“ („Lehrer“) in Nowo-Ogarjowo bei Moskau.

© Sputnik/ Aleksej Nikolskij Putin nennt Hauptakteur der russischen Geschichte

Wie er ausführte, ist es ohne Liebe zum Beruf unmöglich, Erfolge zu erzielen. Es müsse ein Streben vorhanden sein, seine Kenntnisse anderen Menschen zu übergeben.

Ferner erläuterte der Präsident, warum die Fähigkeit, im Team zu arbeiten, für das russische Volk kennzeichnend sei.

„Immerhin liegt im Charakter unseres Volkes bzw. unserer Völker eine sehr wichtige Komponente des Kollektivgeistes. In anderen Ländern gewinnt vor allem ein individueller Erfolg die Oberhand, was äußerst wichtig ist. Im Herzen, in der Seele unseres Volkes ist jedoch das Element des Kollektivismus sehr stark präsent. Dies ist gerade einer der Vorzüge von heute“, betonte Putin abschließend.