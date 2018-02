Nach zu viel Alkohol: Ukrainische Soldaten erschießen ihre Kameraden

„Vertreter des militärischen Ordnungsdienstes in den Streitkräften und der nationalen Polizei der Ukraine klären gegenwärtig die Gründe und Details des Todes der Militärangehörigen. Nach der vorliegenden Information wurden ihre Leichname in ihrer Unterkunft entdeckt. Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein Strafverfahren eingeleitet“, heißt es in der Mitteilung.

Die Online-Ausgabe „Lewyj bereg“ berichtet, dass sich der Mord im Standort eines Truppenteils in einem ehemaligen Ferienheim in der Ortschaft Berdjanskoje ereignet habe. Dort seien vier Marineinfanteristen tot aufgefunden worden. Es heißt, dass sie von ihren zwei Kameraden aus Kalaschnikows erschossen worden seien. Als mögliche Ursache werden nicht vorschriftsmäßige Beziehungen genannt. Wie der TV-Sender „112 Ukraina“ berichtet, sollen die Soldaten betrunken gewesen sein, als es zur Schießerei gekommen war.