Athen: Mehrere Festnahmen nach Überfall ukrainischer Fußballfans auf Russen – VIDEO

Ukrainische Fußballfans haben am Donnerstagabend in einem Café im Zentrum der griechischen Hauptstadt Athen russische Touristen überfallen. Das berichtete das Internetportal iefimerida.gr.

Laut der Mitteilung haben die Fans des ukrainischen Fußballklubs Dynamo Kiew, davon der Großteil auch Angehörige der neonazistischen Organisation „Rechter Sektor“, fünf Russen angegriffen, als sie das Café verlassen haben. Zudem sollen die Rowdys Schaufenster eingeschlagen haben.

„Einigen Angaben zufolge handelte es sich hierbei um 15 bis 20 Fans, nach anderen Angaben um 40 Fans“, so das Portal.

Προσαγωγές και κυνηγητό στο Κολωνάκι ανάμεσα σε νεαρούς,με πιθανή εμπλοκή οπαδών Δυναμό Κιέβου. Αυτοί που τους επιτέθηκαν δεν ήταν Έλληνες. @ALPHA_TV pic.twitter.com/eufGpWapyW — Alexis Kouvelis (@alexkouvelis) 15 февраля 2018 г.

​Wie es weiter heißt, hat die am Ort des Geschehens eingetroffene Polizei 18 Ukrainer festgenommen und mehrere Messer und Schlagringe beschlagnahmt.

Bei dem Zwischenfall sollen keine Besucher oder Mitarbeiter des Cafés zu Schaden gekommen sein.

Rund 500 ukrainische Fans waren am Mittwoch zum 1/16-Finale der Europa League zwischen Dynamo Kiew und AEK Athen in die griechische Hauptstadt gekommen, das am heutigen Donnerstag stattfindet.