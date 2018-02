Humor als Erfolgsrezept – Adenauer, Brandt ... und Merkel?

Schon Willy Brandt wusste, dass Humor das Eis brechen kann. So begann er nicht selten seine Kabinettssitzungen mit dem Satz: „Erzähl doch mal einer einen Witz.“ Der Psychotherapeut und Autor Dr. Wolfgang Krüger bestätigt: Wesentlich für den Umgang unter Politikern, aber auch für das gesellschaftliche Klima ist vor allem der Humor. Adenauer, Brandt und Genscher hätten dies immer gewusst. Die Verhandlungsergebnisse seien nur möglich gewesen, weil ehemals verfeindete Partner miteinander lachten.

In seinem aktuellen Buch „Humor für Anfänger und Fortgeschrittene“ beschreibt Dr. Krüger die Wichtigkeit von Humor in Politik, Gesellschaft und für die Demokratie an sich. Der Autor korrespondierte über 20 Jahre mit vielen Prominenten zum Thema Humor. Persönliche Briefe von Gerhard Schröder, Astrid Lindgren, Dieter Hildebrandt und mehr als zwanzig weiteren Prominenten werden in dem Buch abgedruckt.

© Sputnik/ M. Joppa "Humor für Anfänger und Fortgeschrittene" von Dr. Wolfgang Krüger

Im Sputnik-Interview verrät Krüger außerdem, welche Rolle Humor für Bundeskanzlerin Angela Merkel spielt. Und er zieht einen Vergleich zu den jüngst beendeten Koalitionsverhandlungen. Hat die CDU-Chefin tatsächlich mehr Humor, als viele ihr zutrauen?