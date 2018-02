Behörden dementieren erneuten Flugzeugabsturz in Russland

Der TV-Sender Ren hatte am späten Samstagabend berichtet, ein Passagierflugzeug sei im Raum Rostow am Don (Südrussland) von den Radaren verschwunden und abgestürzt.

„Diese Information entspricht nicht der Wirklichkeit“, erklärte das Katastrophenschutz-Ministerium auf Sputnik-Nachfrage. In der Region sei „alles ruhig“. „Es gab keine außerordentlichen Situationen“.

Am 11. Februar war ein russisches Flugzeug kurz nach dem Start in Moskau abgestürzt. Von den 65 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern an Bord überlebte niemand. Die Maschine der Fluggesellschaft Saratov Airlines sollte von Moskau nach Orsk (Südural) fliegen. Laut vorläufigen Erkenntnissen der Ermittler könnten vereiste Instrumente die Katastrophe verursacht haben.