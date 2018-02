Afrin: Kurden fordern Eingreifen der syrischen Regierungsarmee

„Wir rufen die syrische Armee auf, die syrischen Grenzen vor der türkischen Besatzung zu schützen", sagte er. „Afrin ist ein Teil von Syrien, deshalb haben wir die Armee aufgefordert, zu kommen und die Grenzen zu schützen." Bislang seien noch keine syrischen Militärs in die Region gekommen.

Die Verteidigung des Landes sei von allergrößter Bedeutung für die Kurden, betonte Mahmud. Die Föderalisierung Syriens, für die sie sich einsetzen, solle später erörtert werden. Zudem warf Mahmud der Türkei vor, bei ihren Angriffen Kämpfer der Terrormilizen „Islamischer Staat" und „Dschebhat an-Nusra" einzusetzen.

© AFP 2018/ George Ourfalian Türkisches Operationsgebiet: Moskauer Politiker warnt Syrien vor Einmarsch in Afrin

Der gegen die syrisch-kurdischen Milizen in Afrin gerichtete türkische Militäreinsatz „Olivenzweig" dauert seit dem 20. Januar an. Die Türkei hat die Tötung von 1500 Kämpfern bekanntgegeben. Darunter sollen sowohl Vertreter der kurdischen Milizen als auch Mitglieder der Terrororganisation „Islamischer Staat" sein.

Am Donnerstag hatte eine informierte Quelle gegenüber Sputnik mitgeteilt, die syrische Regierung und Vertreter der Kurden hätten vereinbart, dass in den nächsten Tagen syrische Truppen an die Grenze zur Türkei in der Umgebung von Afrin entsandt werden sollen.