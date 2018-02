Flugzeugunglück im Iran: Russland übergibt Satelliten-Daten von vermutetem Absturzort

Demnach ersuchte die Regierung der Islamischen Republik das russische Zivilschutzministerium darum, mit Mitteln der Weltraumüberwachung bei der Ortung des Unglücksortes zu helfen.

Die notwendigen Daten zum vermutlichen Absturzort seien über diplomatische Kanäle weitergegeben worden, hieß es.

© Sputnik/ Nina Sotina Flugzeugabsturz im Iran: Medien veröffentlichen neue Details der Katastrophe

Zuvor hatte der russische Zivilschutzminister Wladimir Putschkow dem iranischen Innenminister Abdolreza Rahmani Fazli und den Angehörigen der Todesopfer der Flugzeugkatastrophe in der Provinz Isfahan sein Beileid geäußert und die Hilfe des Ministeriums angeboten.

Die Maschine vom Typ ATR 72 war auf dem Weg von Teheran nach Yasudsch aus bisher ungeklärter Ursache in der Nähe der Stadt Semirom (500 Kilometer südlich von Teheran) in der Provinz Isfahan abgestürzt. Das Flugzeug soll gegen den Dena-Berg geprallt sein. Nach Angaben der betroffenen Fluggesellschaft Aseman Airlines sind alle 66 Menschen an Bord ums Leben gekommen.