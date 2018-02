12 Jahre Hölle: „Kampfbarbie“ erzählt über Schikanen in der britischen Armee

Frauen in der Armee? Ja, aber wohl lieber nicht in Großbritannien. Katrina Hodge, Miss England 2009, diente mehrere Jahre in der britischen Armee. Nun erzählt sie, wie sie wegen ihrer Auszeichnung für die Beteiligung an einem Irak-Einsatz von ihren männlichen Kollegen verhöhnt wurde. Die Zeitung „Mirror Online“ veröffentlichte ihre Geschichte.

Hodge zufolge glaubten viele ihrer Dienstkollegen, dass sie die Auszeichnung nur erhalten hat, weil sie „kein Mann“ ist. Sie habe erniedrigende Briefe bekommen und sei mehrmals in der Kantine angegriffen worden. „Einmal hat jemand eine Dose auf mich geworfen. Ich konnte mich beherrschen und weinte nicht vor ihnen, doch in meinem Zimmer brach ich in Tränen aus“, erinnert sich Hodge. Als die Leitung von dem Vorfall erfahren habe, sei sie dieser Angelegenheit nicht nachgegangen.

#WomanCrushWed Katrina Hodge:Corporal in the British Army & Miss England '09. Nicknamed Combat Barbie #Inspiration pic.twitter.com/jVn3nvzQWe — Werewolf CrossFit (@WerewolfCF) 7. Oktober 2015

​Hodge ging im Alter von 17 Jahren zur Armee. Sie diente im Royal Anglian Regiment in Pirbright in der Grafschaft Surrey. Den Spitznamen „Kampfbarbie“ erhielt sie, nachdem sie in hohen Absätzen, mit falschen Wimpern und mit einem pinken Koffer zum Dienst erschienen war. 2005 entwaffnete die Soldatin Hodge bei der siebenmonatigen Mission im Irak einen Dschihadisten und rettete fünf Kollegen das Leben, so die Zeitung.

© AP Photo/ Joel Ryan Katrina Hodge

2009 wurde Hodge zur Miss England gekürt, was den Konflikt mit den Kollegen nur verschärfte. 2015 verließ sie die britische Armee. Sie erzählte ihre Geschichte, um anderen Frauen in der Armee Mut zu machen, ihre Probleme anzusprechen, schreibt „Mirror“.

„Das waren zwölf Jahre Hölle für mich und ich will mir das nicht weiter gefallen lassen“, sagt Hodge. Doch auch heute sei sie immer noch Opfer von sexistischen Angriffen seitens der Militärs im Internet.