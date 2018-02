Fußsohlen im Gehirn und drittes Auge: Wozu führen Teratome noch?

Laut der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) verursacht Krebs fast ein Sechstel aller Todesfälle in der Welt. Im Jahr 2015 starben 8,8 Millionen Menschen an dieser Krankheit. Jährlich erkranken in Deutschland etwa 395.000 Menschen daran.

Fußsohlen im Gehirn

Im Jahr 2008 hätten die Ärzte aus dem US-Bundessstaat Colorado bei der Operation eines nur drei Tage alten Babys einen kleinen Tumor in seinem Gehirn entdeckt. Während der Operation sollen die Chirurgen zwei Füße im Gehirn des Babys gefunden haben, von denen einer vollständig und der andere teilweise geformt war, berichtet das Portal „ABC News“ . Demnach wurde im Gehirn des Babys auch eine teilweise geformte Hand entdeckt.

Auf einen ähnlichen Tumor seien Chirurgen aus Saudi-Arabien im Jahr 2000 gestoßen. Im Bauch eines zwei Wochen alten Jungen stießen sie laut den Angaben auf eine haarige Geschwulst, in der sie zwei Fußsohlen, zwei Hände, einen 15 Zentimeter großen Darm, Hirngewebe und sogar einen Penis entdeckten.

Drittes Auge

Laut dem Fachblatt „Pediatric and Developmental Pathology“ wurde ein anderer seltsamer Tumor 1997 in Deutschland während einer Ultraschall-Screeninguntersuchung bei einem Fötus entdeckt. Das Teratom war etwa 4,5 Kilo schwer, während der Fötus selbst nur 950 Gramm wog. Die Chirurgen fanden in den Geweben des Tumors ein vollkommen geformtes Auge, Fragmente von Knochen und Knorpelgewebe sowie quergestreifte und glatte Muskeln, Gefäße und eine Darmhülle, hieß es.

Eierstöcke mit Zähnen

2015 wandte sich eine 25-jährige Frau in Brasilien mit Beschwerden über Schmerzen im unteren Rücken an einen Arzt, berichtet das Portal „Scielo.br”. Die Untersuchung habe keine Pathologien ergeben, im Ultraschall der Beckenorgane sei jedoch ein großer Tumor im Eierstock ersichtlich gewesen. Demnach stellten die Ärzte nach dessen Entfernung fest, dass er hauptsächlich aus Fettgewebe bestand, aber auch Haare und Zähne enthielt.

Laut Experten verläuft die Krankheit in 60 Prozent der Fälle zuerst asymptomatisch. Probleme treten erst dann auf, wenn sich die Teratome so stark vergrößern, dass sie den umliegenden Organen in die Quere kommen, hieß es. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle seien Teratome gutartig.

Haben Sie einen Account in den sozialen Netzwerken? Werden Sie Fan unserer Facebook- und Instagram-Seite!