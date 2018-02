Darum kann sich Estland Geld für „Anti-Russland-Zaun“ abschminken – Experte

Estland fühlt sich von Moskau bedroht und will an der Grenze zu Russland ein Zaunsystem errichten – und zwar bezahlt mit EU-Geld. In einem Interview mit Sputnik hat der führende Forscher der russischen Agentur für politische und wirtschaftliche Kommunikation, Michail Neischmakow, erklärt, warum Brüssel dieses Unterfangen wohl kaum finanzieren wird.