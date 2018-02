Ist sie etwa keine Frau? Merkel sorgt mit Panne für Lacher – VIDEO

Am Montag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel dem CDU-Präsidium die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer als neue Generalsekretärin vorgeschlagen. Bei der Pressekonferenz bezeichnete ein Reporter Kramp-Karrenbauer dann als zweite Frau in diesem Amt. Merkel korrigierte ihn sofort: „Sie ist die erste Frau in dem Amt".

Die Kandidatin begann bereits die Frage des Journalisten zu beantworten, als sich die CDU-Vorsitzende plötzlich ihres eigenen Lapsus bewusst wurde und sich entschuldigte, denn es war ja schließlich sie, die diesen Posten von 1998 bis 2000 als erste Frau bekleidet hatte. Das Publikum und die neu vorgeschlagene Generalsekretärin erkannten schließlich den Fehler auch und brachen in Gelächter aus. „Das war eine echte Fehlleistung", gestand Merkel.

Gewählt soll die neue Generalsekretärin am 26. Februar auf dem kommenden CDU-Bundesparteitag in Berlin werden.