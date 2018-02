Europäische „Städte der Zukunft“: Moskau schafft es in die Top-Ten

In die Ratingliste „fDi's European Cities and Regions of the Future 2018/19" wurden insgesamt 301 Städte und 150 Regionen aufgenommen. Bei der Aufstellung bewerteten die Experten das Wirtschaftspotential, die Lebensdauer der Bevölkerung, die Anzahl der ausgebildeter Kräfte, die Erschwinglichkeit der Miete sowie andere Kriterien.

Auf den ersten Platz stellen die FDI-Experten seit mehreren Jahren London. Allerdings könne sich die Situation angesichts des EU-Austritts von Großbritannien schon im nächsten Jahr ändern. Diesmal folgen auf London die Städte Dublin, Paris, Amsterdam und München, wobei die Experten darauf verweisen, dass auch Dublin seine Position in der nächsten Zukunft wechseln kann. Auch Frankfurt, Zürich, Cambridge und Helsinki schafften es in die Top-Ten.

Unter den osteuropäischen Städten steht Moskau an der Spitze der Liste: Warschau, Bukarest, Prag, Bratislava und Budapest bleiben hinter ihm zurück.

In Bezug auf die Lebensqualität sei Moskau ausschließlich London unterlegen. Die soziale Sphäre und Bildung würden aktiv entwickelt, die Verkehrszugänglichkeit steige, neue Möglichkeiten für Selbstverwirklichung würden entstehen. Die durchschnittliche Lebensdauer in der russischen Hauptstadt von 77 Jahren sei mit der in London und Paris vergleichbar.

Zudem könnten Unternehmen ihre Produktion in Moskau unterbringen und Unterstützung bekommen. Das Gesamtvolumen von Investitionen in Moskau sei in den zurückliegenden sieben Jahren um 70% gestiegen.

Das Kompetenzzentrum „Foreign direct investment intelligence" der „Financial Times Group" erstellt Ratings von Städten und Regionen in Bezug auf deren Entwicklungsaussichten in den nächsten zwei Jahren. Die Prognose für 2018 und 2019 wurde aufgrund eigener Basisdaten und offener Quellen verfasst.