Turbinen-Lieferung auf Krim: Siemens-Tochter legt Berufung ein

Das Schiedsgericht in Moskau hat eine Berufungsklage der russischen Siemens-Tochter angenommen. Sie bezieht sich auf das Urteil, mit dem die Klage gegen zwei Tochterunternehmen des russischen Konzerns Rostech zur Rückgabe von vier Siemens-Turbinen abgewiesen worden war, die auf die Krim geliefert worden waren.

Im Juli 2017 hatte der Siemens-Konzern offiziell erklärt, dass alle vier Gasturbinen, die für ein Projekt auf der russischen Taman-Halbinsel bestimmt gewesen waren, „rechtswidrig" auf die Krim gebracht worden seien. Anfang Januar 2018 hatte das Schiedsgericht in Moskau der Klage der russischen Siemens-Tochtergesellschaft „Siemens Gasturbinen-Technologie" gegen zwei Tochterunternehmen des russischen Konzerns Rostech zur Rückgabe der besagten Turbinen nicht stattgegeben.

Laut Informationen in der Online-Kartei der Prozessakten der russischen Schiedsgerichte wurde die Berufung beim Gericht der ersten Instanz am 16. Februar eingereicht. Nun soll sie an das Neunte Berufungsgericht weitergeleitet worden, das den Tag der ersten Gerichtssitzung ansetzen werde. „Rostech" bestätigte bereits die Informationen über das Einreichen der Berufungsklage.