Syrien: Weitere Militäreinheiten der Volkswehr kommen nach Afrin – SANA

Weitere Volkswehreinheiten sind bei Afrin angekommen, wo die türkische Armee eine Militäroperation gegen die kurdischen Kräfte durchführt, meldet die syrische Agentur SANA am Mittwoch.

Ein offizieller Vertreter der kurdischen Kräfte YPG in Afrin meldete, dass ein Konvoi der syrischen regierungstreuen Kräfte trotz des türkischen Artilleriebeschusses erfolgreich bis Afrin gekommen sei. Zuvor hatte der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdoğan, am Dienstag gesagt, die syrische Volkswehr von Afrin sei zurückgezogen, nachdem sie unter Feuer der türkischen Artillerie geraten war.

„Weitere Volkswehreinheiten sind nach Afrin gekommen, um seine Bevölkerung im Kampf gegen Terroristen des „Islamischen Staates“ (IS, auch Daesh) und gegen die laufende Aggression der Türkei in der Region zu unterstützen“, so SANA.