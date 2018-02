Auf Frankreichs Antrag: Russischer Staatsbürger in München verhaftet

Russische Fans sind während der Fußball-EM 2016 in Frankreich unter Generalverdacht geraten. Nach der Lesart westlicher Medien sollen sie alle in die Kämpfe zwischen verschiedenen Hooligan-Gruppen involviert gewesen sein. Dies wirkt anscheinend bis heute nach. In München wurde nun ein russischer Bürger genau in diesem Zusammenhang festgenommen.