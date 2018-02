Erneute Luftangriffe der US-Koalition in Syrien: Zahlreiche Zivilisten tot

Bei Luftangriffen der US-geführten Anti-IS-Koalition auf das Dorf Haschin in der nordostsyrischen Provinz Deir ez-Zor sind mindestens zwölf Zivilisten getötet worden. Das berichtete die Agentur SANA am Donnerstag.

© AFP 2018/ Alice Martins US-Vorgehen in Syrien: Bombenangriffe für lukrative Geschäfte

Dutzende Zivilisten sollen demnach Verletzungen erlitten haben. Indes vermuten die Behörde weitere Tote.

Die Luftschläge der US-geführten Koalition hätten bereits mehrmals zum Tod von Militärs und Zivilisten in Syrien geführt, heißt es. Die US-geführte Koalition agiert in Syrien seit 2014, jedoch ohne Zustimmung der legitimen Regierung in Damaskus.