Naturspektakel über St. Petersburg: Bunte Lichtsäulen erhellen Nachthimmel – FOTOs

Einwohner von St. Petersburg haben in der Nacht zum Samstag bunte, zum Himmel ragende Lichtsäulen beobachtet und zahlreiche Fotos davon in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Für dieses ungewöhnliche Naturschauspiel kann es nach Angaben von Wissenschaftlern mehrere Gründe geben. Entweder handle es sich bei den Lichtsäulen einfach um eine optische Täuschung, oder sie seien auf die Lichtverschmutzung zurückführen. Auch extreme Kälte könnte eine Ursache sein.

Erst vor wenigen Tagen haben die Einwohner von St. Petersburg und dem Gebiet Leningrad aufgrund der eisigen Minusgrade ein ungewöhnliches optisches Phänomen – eine Halo-Erscheinung – erlebt.

Die Petersburger werden nicht gerade von der Sonne verwöhnt. In der russischen Metropole ist schönes Wetter eher eine Seltenheit. Also sind „drei Sonnen“ an einem Tag eine richtig erfreuliche Überraschung für die Stadtbewohner.