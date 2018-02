Brustvergrößerung gratis: So kümmert sich indischer Bundesstaat um Arme

Das Gesundheitsministerium des Bundesstaates eröffnete am vergangenen Mittwoch in dessen Hauptstadt Chennai laut „The Times of India“ eine Klinik, in der Schönheits-OPs kostenlos durchgeführt werden sollen. C Vijaya Baskar, Gesundheitsminister von Tamil Nadu, kommentierte: „Warum sollten Schönheits-OPs für die Armen nicht erhältlich sein?“, zitiert ihn die Zeitung.

„Wenn wir diese nicht kostenlos anbieten, könnten sie sich für gefährlichere Methoden entscheiden oder riesige Kredite dafür aufnehmen“, führt der Minister fort.

Die neue Initiative ist laut der britischen Zeitung „The Independent” die Fortsetzung einer schon existierenden Praxis, bei der Krebspatienten Anspruch auf kostenlose Brustoperationen haben.

Die Schönheits-OPs sollen vorerst aus dem Budget des Gesundheitsministeriums finanziert werden. Danach sollen die Behörden Gespräche mit dem staatlichen Versicherungsunternehmen „United India“ aufnehmen, das sich der Sache annehmen soll.