Salami-Pizza bald im Verpflegungspaket der US Army

Das Verpflegungspaket der US Army, MRE (Meal Ready to Eat), soll zum Jahr 2019 durch eine drei Jahre haltbare Pizza ergänzt werden. Darüber schreibt die Website Military.com unter Verweis auf amerikanische Militärbeamte.

Anfangs soll die Pizza nur mit einem Belag geliefert werden – Salami. Später soll das Sortiment unter Berücksichtigung der Bevorzugungen der Militärs erweitert werden, wie die Website informiert.

Die Pizza in dem Verpflegungspaket erinnere die Militärangehörigen an zu Hause und erleichtere ihnen den Militärdienst, führt die Website die Worte eines Vertreters der US-Streitkräfte in Europa an.

David Accetta, Sprecher eines militärischen Forschungszentrums in Maryland, sagte gegenüber der Website, dass die Forscher viele Jahre an der Entwicklung einer Pizza gearbeitet hätten, die wenig Konservierungsstoffe enthalte und bei hohen Temperaturen trotzdem lange schmackhaft und frisch bleiben könne.

Pizza und Sandwiches gehören laut der Website zur First Strike Ration (FSR) – dem Verpflegungspaket für Kampfeinsätze. Es ist somit leichter und kompakter als die frühere Verpflegung, damit sie die Soldaten bei Einsätzen im Rucksack stets zur Verfügung haben können.

Laut den Angaben des Portals MREInfo.com erfordert diese Art Verpflegung eine geringe Zubereitung oder auch gar keine. Sie enthält fertige Sandwiches, Apfelmus, Würstchen, kalorienreiche Stangen, Crackers, Erdnussbutter, gedörrtes Rindfleisch und Getränke, die man mit Wasser verdünnen oder gleich aus der Packung trinken kann. Eine solche Verpflegung gewährleistet dem Soldaten 2.900 Kalorien. Im Jahr 2011 umfasste sie elf Arten von Speisen.

Manche Speisen aus der zweiten Art des amerikanischen Verpflegungspakets MRE erfordern eine Zubereitung. Hierzu gehören ein Gerät zur Erwärmung des Essens, Streichhölzer, Besteck; ein Hauptgericht (Nudeln oder Rindfleisch), Reis, Mais, Obst oder Kartoffelbrei u. a., ebenso heiße Getränke, eine heiße Sauce u.a. Die MRE ist kalorienreicher als die FSR und enthält 3.800 Kalorien.