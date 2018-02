„Hatte neue Ära eingeleitet“: Gründer von „Lada Samara“ und „Niva“ verstorben

Der ehemalige Chefkonstrukteur des russischen Automobilwerks AwtoWAS, Georgi Mirsojew, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Dies teilte der Leiter des Pressedienstes des Autobauers, Sergej Iljinski, am Sonntag mit.

„Er ist (am Freitag – Anm. d. Red.) in Moskau gestorben. Das Automobilwerk spricht den Angehörigen sein tiefstes Beileid aus und wird bei der Organisation der Trauerfeier die nötige Unterstützung leisten“, sagte Iljinski.

Mirsojew war von 1976 bis 1998 Chefkonstrukteur des Wolga-Automobilwerks in der Stadt Toljatti (Oblast Samara).

© Sputnik/ Wladimir Pesnja Lada kann deutsche und japanische Automarken auf Chinas Markt zurückdrängen – Medien

„Georgi Konstantinowitsch war unmittelbar an der Entwicklung und Inbetriebnahme vieler Fahrzeuge beteiligt, ohne die die sowjetische und später russische Automobilindustrie einfach nicht vorstellbar ist: UAZ-452, UAZ-469, VAZ-2121 ‚Niva‘, VAZ-2105 (…) Zu einem der größten Erfolge von Mirsojew zählt zurecht der VAZ-2108 (auch: Lada Samara – Anm. d. Red.), der seinerzeit eine neue Ära des heimischen Automobilismus eingeleitet hatte“, schreibt das Nachrichtenportal „Novosti Toljatti“.

Die ersten Prototypen von VAZ-2121 wurden 1974-1975 in Toljatti hergestellt. Die Serienproduktion von „Niva“ begann am 5. April 1977. Auch heute werden seine Modifikationen produziert . Insgesamt stellte AwtoWAS über 2,5 Millionen Crossover VAZ-2121 „Niva“ und Lada 4x4 her, mehr als eine halbe Million davon wurde exportiert.

Georgi Mirsojew soll am Montag in Moskau bestattet werden.