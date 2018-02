Ivanka Trump zweifelt an ihrem Vater

Die Tochter und Beraterin des US-Präsidenten, Ivanka Trump, hat in einem Interview mit dem TV-Sender NBC daran gezweifelt, dass die Initiative ihres Vaters für die Bewaffnung des Schulpersonals zur Sicherheit der Schüler beitragen könnte.

„Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht", äußerte sie sich bezüglich der Option, Schullehrer zu bewaffnen und somit die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten. „Offensichtlich müsste es unglaublich hohe Standards für diejenigen geben, die in unseren Schulen Waffen tragen können. Aber ich denke, es gibt keine uiverselle Lösung, um Sicherheit zu schaffen".

Die Initiative des Präsidenten sei „keine schlechte Idee", die jedoch „diskutiert werden muss", sagte die Mutter von drei kleinen Kindern.

Das Recht auf den Besitz und das Tragen von Waffen ist in den USA mit dem 2. Zusatzartikel zur US-Verfassung reglementiert. Die Debatte über eine mögliche Einschränkung des Waffenumlaufs im Lande entbrannte erneut, nachdem ein Schütze in einer Schule in der Stadt Parkland (US-Bundesstaat Florida) um sich geschossen und 17 Menschen getötet hatte.

Nach der Tragödie unterzeichnete Trump ein Memorandum, das Anlagen, die die Feuergeschwindigkeit der Gewehre erhöhen, für rechtswidrig erklärt. Zudem rief er dazu auf, den Verkauf von Waffen an Personen zu verbieten, die unter 21 Jahre alt sind. Auch das Schulpersonal soll entsprechend ausgebildet werden und verdeckt Waffen tragen dürfen.