Lehrgang Exorzismus: Vatikan bildet nun offiziell Teufelsaustreiber aus

Die Nachfrage nach Priestern, die den Exorzismus durchführen können, ist demzufolge gestiegen. Binnen weniger Jahre habe sich die Zahl der Menschen, die die Hilfe eines Exorzisten in Italien suchen, verdreifacht und betrage jetzt schätzungsweise 500.000 Personen jährlich. Unter den Teufelsaustreibern gebe es dabei einen Nachwuchsmangel.

Laut dem Portal geht es in den meisten Fällen eher um psychische Krankheiten als tatsächlich um Besessenheit. 1999 legte der Vatikan neue Richtlinien für Teufelsaustreiber vor, um stärker die Erkenntnisse der Medizin und Psychiatrie zu berücksichtigen.

Als Exorzismus, oder Befreiungsdienst, wird die religiöse Praxis bezeichnet, Dämonen beziehungsweise Teufel, die in Menschen, in Tieren, in Orten oder in Dingen vermutet werden, „auszutreiben“.