400-kg-Kokainfund in russischer Botschaft - Spur führt nach Deutschland - VIDEO

Nach dem Fund von etwa 400 Kilogramm Kokain in Räumen der russischen Botschaft in Argentinien ist der Anführer einer Schmugglergruppe international zur Fahndung ausgeschrieben worden. Das teilte die Pressestelle des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB am Montag mit. Den Angaben zufolge befindet sich der Anführer derzeit in Deutschland.