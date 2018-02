Familienbedingt: Griechischer Minister tritt wegen Finanzaffäre seiner Frau zurück

„Der Premierminister, Alexis Tsipras, hat den Rücktritt des Ministers für Wirtschaft und Entwicklung, Dimitri Papadimitriou, angenommen und sich bei ihm für dessen Beitrag bedankt", heißt es in einer Mitteilung des Pressedienstes des griechischen Ministerpräsidenten, die Sputnik vorliegt.

Am Vortag hatte Tsipras auch Papadimitrious Frau entlassen.

Zum Anlass war ein Bericht in der Zeitung „Proto Thema" am Sonntag geworden, der für Empörung in der griechischen Gesellschaft gesorgt hatte. Demnach sollen Antonopoulos und ihr Ehemann 23.000 Euro Mitzuschüsse aus dem Staatshaushalt bekommen haben. Das Geld soll ausgegeben worden sein, um eine Wohnung in dem wohlhabenden Athener Stadtteil Kolonaki zu mieten.

Dabei gilt das Ehepaar als das reichste unter den Parlaments- und Regierungsmitgliedern: Laut einer Steuererklärung hatte das Einkommen der Familie 2015 450.000 Euro betragen. Sie verfügt über Bankeinlagen von insgesamt einer halben Million Euro, eine Luxus-Villa auf der Insel Syros sowie über Wohnungen in der Küstenstadt Glifada und in den USA.

Die Zeitung warf Antonopoulos vor, monatlich ein Tausend Euro vom griechischen Staat abgezweigt zu haben, um eine teure Wohnung zu mieten, während ihr Minister-Gehalt 6000 Euro betrug. Dabei würden Tausende Familien in Griechenland Hilfe benötigen, hieß es.

Die Zeitung veröffentlichte Steuererklärungen der Familie Antonopoulos-Papadimitriou und den Beschluss des Arbeitsministeriums, Antonopoulos Mietzuschüsse auszuzahlen. Die Vizearbeitsministerin kündigte an, sie zahle dem Staat die 23.000 Euro zurück, und erklärte ihren Rücktritt.