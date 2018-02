„Nur für Erwachsene“: Erotikmodels werben für Präsidentenwahl in Russland – VIDEO

Während russische Parteien und Kandidaten beim Wahlkampf mit traditionellen Mitteln um Wählerstimmen kämpfen und die Bürger mit gewöhnlichen Werbeclips und Bannern zur Abgabe ihrer Stimme bei den kommenden Präsidentschaftswahlen auffordern, hat das Männermagazin „Maxim“ andere „Argumente“ dafür gefunden.

Es veröffentlichte nämlich einen Clip mit eigenen Erotikmodels , die in einer Wahlkabine und am Wahltisch zeigen, was sie haben und auch wie sie ihre Stimme in einem Wahllokal wohl abgeben würden.

Der Clip wird begleitet von Unterschriften, wie etwa „Willkommen in der Welt der Erwachsenen“, „Was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine“ und „Sind Sie 18 oder älter?“.

Anscheinend hat „Maxim“ mit diesem ungewöhnlichen Wahlaufruf durchaus den Nerv der russischen Wahlberechtigten getroffen – über eine Million User haben den Clip auf YouTube bereits angeschaut.

Später will das Magazin auch Aufkleber und Sticker mit den beiden Models verkaufen, auf denen man aufgerufen wird, „seine Stimme abzugeben“, „sie in der Kabine zu treffen“ oder „es auf erwachsene Art zu tun“.

