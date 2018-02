Luke dicht gemacht: ISS-Crew kehrt auf Erde zurück - VIDEO

Nach 168 Tagen im All kehrt die 54. ISS-Expedition am heutigen Dienstag auf die Erde zurück. Das russische Sojus-Rauschiff koppelt sich von der Internationaleт Raumstation ab und nimmt Kurs auf die Erde. An Bord sind der russische Kosmonaut Alexander Missurkin und die US-Astronauten Mark Vande Hei und Joseph Acaba.