Herxheimer „Hitler-Glocke“ läutet bald wieder

Der Gemeinderat der pfälzischen Gemeinde Herxheim am Berg hat am Montagabend beschlossen, die Glocke mit der Inschrift „Alles fuer's Vaterland – Adolf Hitler“ aus der Zeit des Nationalsozialismus nicht entfernen zu lassen, berichtet die „Deutsche Welle“.

Eine Sachverständige der pfälzischen Kirche habe ein Gutachten erstellt, das später von dem Ortsbürgermeister Georg Welker in einer Sitzung des Gemeinderats vorgestellt wurde. Laut dem zur Diskussion stehenden Gutachten ist eine „Entsorgung“ der umstrittenen Glocke „eine Flucht vor einer angemessenen und aufgeklärten Erinnerungskultur“.

In einer geheimen Wahl habe der Gemeinderat mit der Mehrheit beschlossen, die Glocke als „Mahnmal gegen Gewalt und Unrecht“ hängen zu lassen, sie wieder in Betrieb zu nehmen und an der Kirche eine Gedenktafel mit dem Hinweis auf ihre Geschichte anzubringen.

Die „Hitler-Glocke“, die seit Monaten für Gesprächsstoff sorgt, hängt seit 1934 im Kirchturm des Dorfes Herxheim am Berg. Seit September 2017 ist sie stillgelegt.

Von ihrer finsteren Vergangenheit hat keiner gewusst, bis vergangenen Mai eine Musiklehrerin aus einem Nachbardorf von der Inschrift an der Glocke erfuhr und sich dann an die Lokalpresse wandte.

Die in den Gemeinden Essingen und Mehlingen entdeckten Glocken mit ähnlichen Inschriften aus der Nazizeit wurden bereits abgehängt.

In der Bonhoeffer-Kirche im Pirmasenser Stadtteil Winzeln konnte die Glocke bleiben. Zur Begründung hieß es, dass auf der Glocke nur ein unmerklicher Hinweis auf die Nazizeit zu sehen sei und der Rest des Klangkörpers die Inschrift eines Liedes von Martin Luther trage.