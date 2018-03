Unruhen in Ost-Ghuta: Terrorkämpfer verhindern Zivilisten-Auszug – Tote

Terrorkämpfer in der Stadt Duma im nördlichen Teil von Ost-Ghuta haben bei einer Protestaktion der Ortsbewohner vier Menschen getötet. Dies teilte der Sprecher des russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien, Generalmajor Wladimir Solotuchin, am Donnerstag mit. Die Vergeltung ließ nicht auf sich warten.