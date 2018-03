Deutschkenntnisse getestet – „Tolles Diktat“ in russischen Sprachzentren

Am internationalen Tag der Muttersprache gab es russlandweit die Aktion „Tolles Diktat“ (früher „Totales Diktat“). Laut dem Moderator des Events, Dr. Roman Matweew, Phonetik-Lehrer am Bolschoi-Theater Moskau, war dieses Jahr auch ein Text über Fußball mit Bezug auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2018 in Russland dabei.